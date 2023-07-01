Минобороны: ПВО РФ перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и пять снарядов HIMARS

Минобороны Украины сообщило, что российские системы ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и пять снарядов HIMARS.

Также, по данным ведомства, за этот период были сбиты двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов под городами Артемовск (украинское название — Бахмут), Соледар, а также в районе населенных пунктов Спорное в Донецкой народной республике, а также под Бердянском и Балочками в Запорожской области.

Ранее МО РФ сообщило, что системы ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, ракету HARM и сбили 11 дронов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.