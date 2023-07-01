В Совфеде оценили отказ заслушать Зеленского на саммите Евросоюза и Латинской Америки

Страны глобального Юга не готовы поддерживать Украину, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Как отметил Пушков, Киев надеется завоевать расположение Латинской Америки через председательство Испании в Евросоюзе.

«Однако первый блин - явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС-ЛатАмерика», — цитирует сенатора НСН.

По мнению Пушкова, точка зрения глобального Юга на украинский конфликт отличается от западной.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые лидеры латиноамериканских стран выступили против его участия в саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.