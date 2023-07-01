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Бойцы группировки «Отважные» спасли командира под Кременной

РИА Новости: бойцы «Отважных» спасли командира, раненного во время боя c ВСУ под Кременной

Бойцы штурмовой группы Вооруженных сил России «Отважные» вытащили из-под обстрелов своего раненого командира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Центрального военного округа с позывным «Алмаз».

По словам военного, украинские военные заметили российских бойцов, когда те направлялись к позициям чрез лес. Украинские Вооруженные силы открыли огонь из автоматического гранатомета.

Командир с позывным «Броха» получил ранения осколками гранаты в ноги и руку. Ему оказали первую помощь, остановив кровь, после запросили эвакуацию.

По словам «Алмаза», все это время ВСУ вели наблюдение за российскими позициями с беспилотника и продолжали обстрел. Однако российские бойцы не захотели бросить раненого «Броху» и вытащили его из-под обстрела, все остались живы.

Также стало известно, что бойцов штурмовых групп Центрального военного округа (ЦВО), действующих на Краснолиманском направлении в Донбассе, наградили за мужество и героизм.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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