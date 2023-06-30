На фоне неудачного хода боевых действий на Украине США принимают меры по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Дамаске.

Он рассказал, что представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) ведут в Сирии переговоры с представителями курдских отрядов самообороны и шейхами некоторых кланов.

Ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая сообщала, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, которые работают в постоянном представительстве РФ при ООН. По ее словам, в ход идут контекстная реклама в соцсетях и агитационные материалы у постпредства и жилкомплекса.

Кроме того, сообщалось, что ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян с инструкциями, как тайно связаться с ведомством.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.