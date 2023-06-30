Лавров высказался о зерновой сделке

Никаких весомых причин не осталось сейчас для продления зерновой сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы», - цитирует министра НСН.

Он также подчеркнул, что в настоящее время этот проект стал исключительно коммерческим.

По словам Лаврова, очередной каплей переполнившей терпение Москвы стал подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Функционирование трубопровода было частью зерновой сделки и упоминалось в предложениях генерального секретаря ООН Гутерриша, добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Россия высказался за расширение Совбеза ООН за счет развивающихся стран.