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Лавров высказался о ситуации в Арктике на фоне расширения НАТО

Лавров: Россия будет реагировать на попытки НАТО распространить влияние на Арктику

Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что раньше российские партнеры по Арктическому совету были согласны, что в этом регионе не существует вопросов, которые бы решались с военной помощью.

«Но аппетиты НАТО растут. Видите, «съели» Финляндию, сейчас еще пытаются Швецию как-то отговорить «сжигать Кораны», - цитирует Лаврова НСН.

Ранее Лавров также заявил, что Россия будет уничтожать «собрания» ВСУ с западными офицерами

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