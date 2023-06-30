Лавров высказался об отношениях с Финляндией

Россия готова рассмотреть предложения Финляндии по возобновлению связей между государствами, при этом будет учитываться присоединение Хельсинки к НАТО. Об этом заявил на онлайн-брифинге глава МИД России Сергей Лавров.

Министр отметил, что связи между Москвой и Хельсинки «не сами по себе разорвались».

«Их разорвала финская сторона в лице своего правительства, которая мгновенно отошла от своих традиций добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества с РФ и переметнулась в стан тех, кто наиболее ярко и яро участвует в кампании против России», — цитирует Лаврова НСН.

По словам главы МИД, РФ всегда была заинтересована в сотрудничестве с Финляндией и готова рассмотреть предложения по его возобновлению, если Хельсинки «решит вернуться к нормальным связям». Однако Москва будет учитывать изменение статуса соседнего государства, ставшего членом НАТО и подписавшего документ о возможном размещении военной инфраструктуры блока на своей территории.

Ранее власти Финляндии заявили о планах ужесточить ограничения на въезд россиян.