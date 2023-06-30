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Власти Судана заявили об отсутствии в стране ЧВК «Вагнер»

Представитель Суверенного совета Судана Агар: ЧВК «Вагнер» нет в стране

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Евгений Биятов/РИА Новости

Силы частной военной компании «Вагнер» не присутствуют в Судане, заявил заместитель главы Суверенного совета Малик Агар, передает ТАСС.

По его словам, «вагнеровцы» присутствуют в ряде других стран, на юге Ливии, в Центрально-Африканской Республике, и в граничащих с Суданом государствах.

Ранее Судан запросил помощи у России для урегулирования конфликта в стране. Он подчеркнул, что Россия играет большую роль в мире, является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может повлиять на ситуацию в африканской стране.

В апреле основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что силы его компании никаким образом не участвуют в суданском конфликте и не поддерживают никого из участников происходящего там.

Конфликт в Судане разгорелся 15 апреля, когда Силы быстрого реагирования и части регулярной армии Судана обвинили друг друга в нападениях в столице страны Хартуме и городе Мерове.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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