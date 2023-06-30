В ЛНР заявили, что ВСУ не пытаются наступать на Купянском направлении

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Купянск в Харьковской области идут позиционные бои, и украинские войска не предпринимают попытки наступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Ссылаясь на собственные источники Марочко указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют свои оборонительные позиции на Купянском направлении, где идет активная контрбатарейная борьба.

28 июня глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявлял, что российские артиллеристы за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ в районе населенных пунктов Новоселовское, Кисловка и Ольшаны. Кроме того, на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ковшаровка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.