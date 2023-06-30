Военный эксперт рассказал о влиянии удара по штабу ВСУ в Краматорске на обстановку

Ракетная атака российских войск по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске стала болезненным ударом для украинской армии. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с газетой «Известия».

«Мы, к сожалению, не знаем, какого уровня цель уничтожена. Это могут быть как боевые генералы, так и тыловики, но то, что уничтожены военные наемники, — это без вопросов», — сказал Шурыгин.

В данный момент нельзя с точностью сказать, какое влияние удар по штабу украинских сил окажет на ситуацию на передовой, подчеркнул эксперт.

По его словам, надо дождаться момента, когда из публичного поля «исчезнут» какие-то украинские генералы, «тогда мы поймем, по кому попали».

Возможно, как он считает, с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым ранее произошла похожая ситуация, и с тех пор их не видно.

«Такие потери, конечно, сказываются на ведении боевых действий», — заключил он.

29 июня Минобороны РФ заявило, что в результате удара 27 июня по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске уничтожены два генерала и до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 наемников и военных советников.

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