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США разрешили продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на более $440 млн

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на $440 млн

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Chiang Ying-ying/AP

Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму $440 млн. Об этом сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, передает ТАСС.

Госдеп одобрил возможную продажу экономическому и культурному представительству Тайбэя в США, выполняющему функции посольства Тайваня, боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на $108 млн.

Как отмечает агентство, представительство запросило как боевые, так и учебные снаряды.

В Пентагоне считают, что потенциальная продажа позволит Тайваню повысить безопасность, а также сохранить политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе.

Ранее экс-постпред США при ООН, кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что власти Китая готовят свой народ к войне с Тайванем.

В последнее время США активно критикуют Пекин из-за возможного силового решения «тайваньского вопроса», предупреждая Китай о серьезных последствиях в случае вооруженного конфликта в Тайваньском проливе.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявляла, что военный конфликт между КНР и США может быть спровоцирован только США.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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