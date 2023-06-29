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Посланник Ватикана по Украине встретился с патриархом Кириллом

Патриарх Кирилл встретился с посланником Ватикана по Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 29 июня встретился с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи.

«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», — цитирует Кирилла НСН.

Патриарх призвал объединить силы для предотвращения крупного вооруженного противостояния.

Посланник Ватикана отметил, что Папа Римский просил его встретиться с Кириллом и узнать его мнение о конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, что Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня. В среду он встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым.

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