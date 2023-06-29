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В ОНК Москвы опровергли информацию о нахождении Суровикина в СИЗО

В ОНК Москвы подтвердили, что генерала Суровикина нет в «Лефортово» и других СИЗО

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Заместитель командующего объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин не содержится ни в одном из следственных изоляторов (СИЗО). Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, передает ТАСС.

По словам представителя столичной ОНК, ему в последние дни очень часто звонят представители огромного количества российских и зарубежных СМИ.

«Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО?». Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет», — сказал Мельников.

29 июня дочь Суровикина Вероника опровергла сообщения о его аресте из-за подозрений в причастности к мятежу ЧВК «Вагнер». По ее словам, с отцом «ничего не произошло» и «он на рабочем месте».

Ранее в ряде Telegram-каналов распространились сообщения об аресте Суровикина . Утверждалось, что генерала задержали 25 июня. Позднее об аресте также написала газета Financial Times.

Также сообщалось, что арестован и генерал Андрей Юдин. Однако 28 июня он сообщил изданию Ura.ru, что находится дома в отпуске.

Ранее в Кремле рассказали, куда обращаться по поводу Суровикина.

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