Канадские корабли ВМС поучаствуют в операциях НАТО в Европе

Руководитель Министерства национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что Оттава направит патрульные корабли Summerside и Shawinigan для участия в европейских операциях НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я рада объявить, что базирующиеся в Галифаксе канадские корабли Shawinigan и Summerside будут следующими кораблями ВМС Канады, задействованными в морских операциях НАТО», — заявила Ананд.

Она добавила, что корабли выйдут из канадского порта 3 июля.

Министр подчеркнула, что корабли задействуют в операциях Североатлантического альянса по разминированию пролива Ла-Манш от мин, оставшихся со времен Второй мировой войны.

До этого Ананд заявила на пресс-конференции министров обороны НАТО в Брюсселе, что Оттава разместит в Латвии дополнительные силы.

По ее словам, дополнительные силы прибудут в прибалтийскую республику к осени 2023 года.

Накануне министр обороны Канады Анита Ананд пообещала закупить новые танки взамен обещанным Украине восьми танкам Leopard 2A4.

Ананд добавила, что новые танки могут отличаться от тех, что будут переданы Украине, поскольку канадские военные хотят, чтобы у них были «самые инновационные и современные решения».

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.