Бывший вице-президент США приехал на Украину

Кандидат в президенты США Майк Пенс, ранее занимавший пост американского вице-президента, посетил с частным визитом Киев, сообщает телеканал NBC News.

Также он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Всё увиденное мною во время визита лишь укрепляет мою решимость внести свой вклад и продолжать американскую поддержку нашим украинским друзьям и союзникам», - цитирует бывшего вице-президента США НСН.

NBC News отмечает, что Майк Пенс стал первым из кандидатов в президенты США, посетившим Украину.

Ранее Пенс официально объявил о своём участии в выборах США в 2024 году, отметив, что в настоящее время «американские ценности находятся как никогда под угрозой».