В Госдуме заявили об отказе Пригожина заключать контракт с Минобороны

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не выполнял решение Министерства обороны России о контрактах, и его уведомили о том, что ЧВК не будет участвовать в специальной военной операции.

Депутат уточнил, что Пригожина предупредили о том, что все вооруженные формирования, выполняющие боевые задачи, должны подписать контракты с Минобороны, в случае их неподписания ему не будут выделять финансирование.

По его словам, все ЧВК начали подписывать контракты с Минобороны, «все, кроме господина Пригожина».

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

Ранее Путин назвал сумму заработка Пригожина с начала СВО.