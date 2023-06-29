Эксперт оценил слова Резникова о том, что контрнаступление ВСУ еще не началось

Советник первого главы Донецкой народной республики Александр Казаков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что основной удар в рамках текущего контрнаступления украинских войск только предстоит. Собеседник телеканала с удивлением отметил, что чиновник в этот раз откровенен.

«Редкий случай, когда Резников не соврал. Наверное, ему дали хорошую шпаргалку. Когда началось украинское наступление, у нас было два главных вопроса. Первый: где будет направление главного удара? Его пока так и не было. Они, как по учебникам, заняли позиции так, чтобы мы не поняли, где будет вестись основная атака. Украинцы и сами, начиная сражение, еще не знали ответа на этот вопрос», — пояснил Казаков.

При этом он подчеркнул, что заявление Резникова о том, что ВСУ еще не задействовали стратегические резервы, — ложь. По его словам из 10-го и 11-го корпусов противник уже начал задействовать механизированные бригады на Запорожском направлении.

Ранее Резников заявил, что Киев еще не применил в ходе контрнаступления основные воинские резервы украинских Вооруженных сил.

До этого Резников сообщил, что Украина готова подписать протокол о вступлении в НАТО, если получит предложение.