Сальдо сообщил о потопленных лодках ВСУ у Антоновского моста

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины не создавали плацдармы у Антоновского моста, за прошедшие два дня российские артиллеристы потопили шесть лодок с 30 украинскими солдатами, пытавшимися высадиться на левом берегу Днепра. Слова Сальдо приводит РИА Новости.

Накануне военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев заявил в эфире «Радио 1», что ВСУ якобы создали плацдарм в районе Антоновского моста.

Как заявил Сальдо, в ночь на 29 июня российские войска уничтожили загруженную лодку, на которой бойцы ВСУ пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег Днепра. Кроме того, там же был ликвидирован отряд противника, готовившийся к переправе, три артиллерийские позиции ВСУ, с которых велся обстрел левого берега, а на небе — два беспилотных летательных аппарата «Фурия».

Сальдо подчеркнул, что ситуация у Антоновского моста находится под контролем.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее российский военный рассказал об иностранных наемниках под Антоновским мостом.