Полковник США в отставке Дэниел Дэвис считает, что любые гарантии безопасности НАТО для Украины могут привести к эскалации конфликта между Российской Федерацией и западными странами, а также способны вызвать ядерную войну. Об этом Дэвис заявил на портале 19fortyfive.

Он считает, что любые попытки втянуть Украину в зону ответственности Североатлантического альянса могут спровоцировать катастрофические последствия.

«Твердые заверения Украины в том, что США или НАТО будут готовы вступить в открытый конфликт с РФ, которая обладает ядерным оружием, подвергают будущее безопасности Соединенных Штатов непомерно высокому и ненужному риску», — выразил Дэвис свое мнение.

По мнению полковника, близорукость стран альянса запустила долгий и предсказуемый 15-летний процесс развязывания конфликта у границ Российской Федерации, начавшийся в 2008 году с заявления НАТО о желании принять Украину в альянс.

«Одна из самых больших ошибок Запада — нежелание считаться с тем, что у России есть обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада, которые они считают противоречащими их интересам», — добавил Дэвис.

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