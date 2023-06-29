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Полковник из США рассказал, что может спровоцировать ядерную войну

Полковник из США Дэвис: любые гарантии НАТО Украине могут спровоцировать ядерную войну

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Shutterstock

Полковник США в отставке Дэниел Дэвис считает, что любые гарантии безопасности НАТО для Украины могут привести к эскалации конфликта между Российской Федерацией и западными странами, а также способны вызвать ядерную войну. Об этом Дэвис заявил на портале 19fortyfive.

Он считает, что любые попытки втянуть Украину в зону ответственности Североатлантического альянса могут спровоцировать катастрофические последствия.

«Твердые заверения Украины в том, что США или НАТО будут готовы вступить в открытый конфликт с РФ, которая обладает ядерным оружием, подвергают будущее безопасности Соединенных Штатов непомерно высокому и ненужному риску», — выразил Дэвис свое мнение.

По мнению полковника, близорукость стран альянса запустила долгий и предсказуемый 15-летний процесс развязывания конфликта у границ Российской Федерации, начавшийся в 2008 году с заявления НАТО о желании принять Украину в альянс.

«Одна из самых больших ошибок Запада — нежелание считаться с тем, что у России есть обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада, которые они считают противоречащими их интересам», — добавил Дэвис.

Ранее Дэниел Дэвис заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неудачно начали контрнаступление на фронте.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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