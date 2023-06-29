СК РФ заочно предъявил обвинение руководителям СБУ за обстрелы Донбасса с 2014 года

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинение бывшему руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку и бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову за обстрелы Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Согласно заявлению, Грицаку предъявлено обвинение за обстрелы гражданских населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках в период с июля 2014 года по ноябрь 2016 года. В то время Грицак, как сообщает СК РФ, руководил проведением так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Маликов же руководил операцией против жителей ДНР и ЛНР с ноября 2016 года по апрель 2018 года.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территориях.

Ранее СК России заочно предъявил обвинение экс-главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.