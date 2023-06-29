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Марочко заявил о непрекращающихся боях на Артемовском направлении

Подполковник Марочко: ВС РФ круглосуточно обороняют от ВСУ Артемовск и Кременную

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские Вооруженные силы не оставляют попыток атаковать на Артемовском направлении и в районе Кременной, оборонительные бои идут круглосуточно. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, ВСУ, несмотря ни на погодные условия, ни на «катастрофические потери», атакуют российские позиции. Марочко подчеркнул, что российские военные круглосуточно ведут огонь, артиллерийские орудия накалены до предела, но противник не оставляет попыток прорвать линию обороны сил РФ.

Также эксперт добавил, что тем не менее на некоторых участках ощущается усталость украинских военнослужащих, и наступательные действия там прекратились.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее подполковник Марочко заявил, что командование ВСУ усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар.

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