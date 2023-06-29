В ОСК сообщили о новых кораблях и подлодках, передаваемых в состав ВМФ России

Генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в состав Военно-морского флота (ВМФ) России скоро войдут фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий», сообщает РИА Новости.

В этом году ОСК намеревается передать ВМФ не менее 11 кораблей. Среди них три атомные и две дизельные подводные лодки, корабли дальней и ближней морских зон.

По словам Рахманова, Андреевский флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко», который был построен на «Северной верфи», и корвете «Резкий», построенном на «Амурском судостроительном заводе».

После ремонта, говорится в материале, на «Кронштадтском морском заводе» государственному заказчику будет передан большой десантный корабль проекта 775 «Александр Шабалин».

Глава ОСК сказал, в апреле текущего года в состав Балтийского флота после ремонта на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» вернулся сторожевой корабль проекта 11540 «Неустрашимый». 13 мая, в день 240-летия Черноморского флота, в его состав вошел новейший корвет проекта 20380 «Меркурий», который был построен на «Северной верфи».

Рахманов указал на то, что поддерживается ежегодная динамика передачи флоту по гособоронзаказу атомных подводных лодок. В этом году производственное объединение «Севмаш» передаст ВМФ новые атомные подводные лодки «Император Александр III» проекта «Борей-А» («Император Александр III») и «Красноярск» проекта «Ясень-М». На «Адмиралтейских верфях» будут завершены испытания трех дизель-электрических подводных лодок.

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