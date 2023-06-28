На Украине строят новую «Мрию»

Заместитель главы предприятия «Антонов» Максим Саноцкий заявил, что для создания нового самолета Ан-225 («Мрия») используется «скелет» построенного в СССР образца, проект будет завершен в скором времени. Об этом сообщает РИА Новости.

«Скоро будет еще одна «Мрия». Назовем его (самолет) так же, но он будет отличаться от этого», — заявил Саноцкий.

Замруководителя предприятия подчеркнул, что для создания самолета будут использоваться части ранее уничтоженной «Мрии», а также скелет второго, последнего экземпляра авиационного судна, который также был построен в СССР.

Саноцкий подчеркнул, что технологии уничтоженного самолета невозможно заменить, ведь многие компании, которые предоставляли запчасти для его создания, либо не существуют, либо находятся в России.

В ноябре 2022 года украинское госпредприятие «Антонов» опровергло информацию СМИ о том, что на Украине строят новый крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия».

АН-225 «Мрия» — самый крупный и самый тяжелый транспортный самолет в мире, созданный в СССР. После распада перешел в собственность Украины. Изначально было заложено две машины. Он был уничтожен 27 февраля 2022 года.

Ранее СБУ задержала чиновников «Антонова» по делу об уничтожении крупнейшего самолета Ан-225.