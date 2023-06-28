Балицкий заявил, что ВСУ намеренно не убирают тела погибших бойцов с поля боя

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Россия 24» заявила, что украинские военные намеренно не убирают тела погибших сослуживцев с линии соприкосновения в регионе.

По его словам, эту практику начали применять кураторы ВСУ из стран НАТО.

«Украинские бойцы, которые наступают, погибают и лежат на полях, идет трупный запах – смрад стоит ужасный. Они специально не убирают трупы», — заявил Балицкий.

Когда ветер дует в сторону российских позиций, украинские военные бросают дымовую шашку, определяют направление движения ветра. В таких условиях находиться в окопах очень тяжело, рассказал чиновник.

Противник рассчитывает, отметил Балицкий, что в результате таких махинаций в окопах не останется российских бойцов, но их тактика не помогает.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в Киеве признали, что контрнаступление не стало «блицкригом».