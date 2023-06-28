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В ЛНР рассказали о ситуации на линии боевого соприкосновения

Пасечник назвал обстановку на линии соприкосновения в ЛНР сложной, но контролируемой

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Телеграм канал «РИА Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что российская армия не допускает прорыва обороны в ЛНР, сообщает телеканал »Россия 24».

«Здесь больше противник ведет разведку боем наших позиций. Наши ребята, военнослужащие достаточно эффективно отражают эти атаки, не пропуская противника, не допуская прорыва нашей линии обороны», — заявил Пасечник.

Он добавил, что ситуация на линии соприкосновения остается сложной, но контролируемой. При этом усилия ВСУ не мешают восстанавливать города и другие населенные пункты ЛНР — а запускаемые британские ракеты Shadow Storm успешно уничтожаются.

Наиболее тяжелая ситуация на данный момент — в Северодонецке и Лисичанске, где каждый день звучат разрывы снарядов украинской артиллерии.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что из-за потерь с Украины снизили активность на Луганском направлении.

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