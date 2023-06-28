Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале заявил, что украинская армия находится в критическом состоянии.

«Украинские вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима [президента Украины Владимира] Зеленского большие проблемы», — считает Макгрегор.

Эксперт прогнозирует, что ситуация для Вооруженных сил Украины в дальнейшем будет только ухудшаться из-за значительных проблем с набором пополнения — потенциальные призывники либо прячутся, либо бегут из страны, а иногда — даже оказывают сопротивление.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины испытывают сложности с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов в зоне СВО из-за проливных дождей.