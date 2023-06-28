Стал известен размер ежедневных выплат пребывающих в Турции бойцов «Азова»*

Пребывающие в Турции бойцы украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России) Сергей Волынский с позывным «Волына» и Денис Прокопенко (позывной «Редис») попросили Киев организовать выезд на отдых их родственников за государственный счет. Об этом говорится в письме посла Украины в Анкаре Василия Боднара, передает РИА Новости.

В документе говорится, что речь идет о предоставлении отдыха за государственный счет для граждан, которые получили серьезные психологические травмы. В частности, бойцы просят оплатить оздоровительно-реабилитационные мероприятия для родственников сроком до 12 суток.

В письме Боднара также запросил у МИД Украины разрешение продлить на 90 дней выплату военным суточных и средств на аренду жилья в размере $248 и 480 соответственно. Таким образом, общий размер выплат находящимся в Турции бойцам «Азова» составит $728 в сутки, что в четыре раза больше установленной украинским правительством нормы ($62 и $120).

Ранее стало известно, что на Украине установили приоритет при обмене пленных. Соответствующий документ показало РИА Новости, однако его подлинность не установлена.

Согласно документу, первыми в очереди на обмен указаны военнослужащие воинской части 3057 Национальной гвардии Украины, в состав которой входят батальоны «Азов» и «Донбасс».