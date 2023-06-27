В США отреагировали на слова Лукашенко о перемещении ядерного оружия РФ в Белоруссию

В Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты не зафиксировали никаких изменений в расположении российских ядерных сил. Таким образом в американском ведомстве прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перемещении в страну большей части ядерного оружия, сообщает «Лента.ру».

Представитель Госдепа заявил, что в Вашингтоне не видят причин для корректировки собственных ядерных и неядерных сил. В ведомстве также указали на давние, налаженные каналы связи с Москвой по ядерным вопросам.

В Госдепе подчеркнули, что Россия, будучи ядерной державой, несет особую ответственность за поддержание командования, контроля и распоряжение своими ядерными силами, а также «за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, ставящие под угрозу стратегическую стабильность».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что настаивал на размещении в республике тактического ядерного оружия, чтобы в нее «никто не сунулся». Он отметил, что еще никто никогда не воевал с ядерной державой.

16 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме говорил о том, что первые ядерные заряды России были доставлены в Белоруссию.