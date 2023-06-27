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Кадыров сообщил об успехах чеченских подразделений в Белгородской области

Кадыров: чеченские бойцы не позволили украинской ДРГ прорваться в Белгородскую область

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что чеченские подразделения не допустили захода группы украинских диверсантов в Белгородскую область.

«Наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — пишет Кадыров.

Он выразил благодарность за успешное отражение атаки главам отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустаму Агуеву и Гайрбеку Делимханову.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины могут продолжать контрнаступление еще несколько недель.

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