Кадыров сообщил об успехах чеченских подразделений в Белгородской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что чеченские подразделения не допустили захода группы украинских диверсантов в Белгородскую область.

«Наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — пишет Кадыров.

Он выразил благодарность за успешное отражение атаки главам отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустаму Агуеву и Гайрбеку Делимханову.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины могут продолжать контрнаступление еще несколько недель.