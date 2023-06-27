Путин рассказал, сколько денег ушло у государства на содержание ЧВК «Вагнер»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на содержание частной военной компании ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по май 2023-го у правительства России ушло 86 млрд рублей. По его словам, содержание «Вагнера» полностью обеспечивалось государством. Об этом Путин сообщил на встрече с военнослужащими в Кремле, передает РИА Новости.

Путин отметил, что государство оплачивало деятельность частной военной компании и за год направило «Вагнеру» 86 млрд 262 млн рублей. Кроме того, российский лидер сообщил, что собственник компании «Конкорд» через «Военторг» за год от государства смог заработать 80 млрд рублей.

В то же время Путин подчеркнул, что вагнеровцы пользовались уважением в России, так как проявляли мужество и героизм.

«Мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением, потому что, действительно, они проявляли мужество и героизм», — сказал глава государства.

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Министерства обороны Российской Федерации якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию РФ c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина возбудили дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.