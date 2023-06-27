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Чешский премьер отчитался о поставках оружия ВСУ

Премьер Чехии заявил, что ВСУ в 2023 году были поставлены 24 танка и 17 БМП

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Вооруженным силам Украины в 2023 году были поставлены 24 танка, 17 БМП и другая бронетехника. Об этом сообщает РИА Новости.

«С января по май этого года Чехия предоставила Украине 24 танка, 17 боевых машин пехоты, 645 противотанковых управляемых ракет, 16 специальных машин для системы ПВО, 57 тысяч снарядов к пушкам и пушечным гаубицам, а также 144 различных средств ПВО», — заявил Фиала, отмечая, что «поставки также включали другую военную технику, оборудование, запасные части, топливо и материалы для радиационной, химической и биологической защиты».

Россия неоднократно направляла ноту протеста НАТО в связи с поставками вооружения Украине.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на встрече в Люксембурге главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении еще €500 млн из Фонда мира ЕС на предоставление военной помощи Украине.

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