СЦКК: ВС Украины выпустили 10 ракет из РСЗО по Гольмовскому

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Гольмовский в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов(СЦКК).

По данным представительства, украинскими военными было выпущено 10 реактивных снарядов, а также 14 снарядов калибра 152 мм.

Ранее сообщалось, что в Белгороде беспилотник взорвался над проезжей частью, обломки упали на дорогу. Пострадали два человека. Также 1 июня над городом сработала система ПВО. Кроме того, продолжаются массированные обстрелы Шебекинского городского округа, только за последние сутки были ранены 12 человек. Минобороны сообщило о ночных попытках прорыва украинских военных в Шебекино. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».