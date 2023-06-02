Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп отреагировал на падение Байдена во время церемонии в академии ВВС

Трамп пожелал упавшему на церемонии в академии ВВС США Байдену быть осторожнее

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на падение действующего главы Белого дома Дональда Трампа во время церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо. Трамп прокомментировал этот инцидент в ходе мероприятия в штате Айова, передает ТАСС.

Политик призвал американского президента быть более осторожным.

«Надеюсь, он не пострадал. Ему нужно быть осторожнее. Вы должны спускаться на цыпочках», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось о падении Джо Байдена на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо. Газета New York Post указывала, что на помощь президенту США бросились зрители. Когда американскому лидеру помогли подняться, он заявил, что наткнулся на черный мешок с песком.

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт заявил, что Джо Байден после падения «в порядке».

Также корреспондент ТАСС сообщал, что президент США, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон из штата Колорадо, ударился головой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях