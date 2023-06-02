Трамп отреагировал на падение Байдена во время церемонии в академии ВВС

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на падение действующего главы Белого дома Дональда Трампа во время церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо. Трамп прокомментировал этот инцидент в ходе мероприятия в штате Айова, передает ТАСС.

Политик призвал американского президента быть более осторожным.

«Надеюсь, он не пострадал. Ему нужно быть осторожнее. Вы должны спускаться на цыпочках», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось о падении Джо Байдена на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо. Газета New York Post указывала, что на помощь президенту США бросились зрители. Когда американскому лидеру помогли подняться, он заявил, что наткнулся на черный мешок с песком.

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт заявил, что Джо Байден после падения «в порядке».

Также корреспондент ТАСС сообщал, что президент США, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон из штата Колорадо, ударился головой.