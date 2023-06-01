В Минобороны назвали число военных, участвовавших в атаке на Шебекино

Министерство обороны России сообщило, что всего в атаке на Шебекино в Белгородской области участвовало до 70 украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации МО РФ, помимо живой силы, в атаке также были задействованы четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «Камаз».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки в результате обстрела Вооруженных сил Украины пострадали 13 жителей региона, 12 из них находились в Шебекинском районе. Всего в регионе зафиксировано около ста «прилетов». Пострадали населенные пункты Щетиновка, Богун-Городок, Новопетровка, Карабаново, хутор Старый, село Козинка, село Графовка, село Репяховка, а также Шебекинский городской округ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.