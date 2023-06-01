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Политолог объяснил цель атаки дронов на Москву

Политолог Казаков: атакой дронов Киев хотел спровоцировать Россию на импульсивные действия

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US Marines/Wikipedia

Атакуя Москву дронами, Киев пытается спровоцировать руководство России к эмоциональным и необдуманным ответным мерам. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv выразил советник первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко Александр Казаков. Он подчеркнул, что невзвешенные действия — прямой путь к поражению.

«Нас подталкивают к этому. В частности, даже к использованию тактического ядерного оружия. Это для Запада было бы идеально. Это не решило бы наши военные задачи, но для противника стало бы удобной медийной картинкой», — отметил эксперт.

Он добавил, что Москва не предпринимает импульсивных действий благодаря уникальной выдержке и терпению президента России Владимира Путина. При этом, по его словам, Западу совсем не жалко Украину и массированные бомбардировки лишь сыграли бы на пользу США и Евросоюзу в борьбе за мировое общественное мнение.

Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и Московскую область. В столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал.

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