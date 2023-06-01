В НАТО намерены защитить Украину «сдерживающей оболочкой»

В НАТО рассматривают предоставление Украине гарантий безопасности, подразумевающих оказание поддержки, а также консолидацию и расширения военной помощи для формирования «сдерживающей» оболочки вокруг республики. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на источники.

По данным газеты, страны-члены НАТО рассчитывают предложить более ограниченные «гарантийные» меры или «меры безопасности».

Американский эксперт по внешней политике и военным вопросам Ян Бжезинский и бывший замгенсекретаря НАТО, экс-посол США в РФ Александр Вершбоу предложили создать новое «партнерство сдерживания и обороны» между Североатлантическим альянсом и Украиной, пишет Pais.

Как говорится в статье, члены НАТО обещают вооружать, обучать и оснащать Вооруженные силы Украины, а также служить в качестве «гарантий безопасности» после окончания украинского конфликта до тех пор, пока Альянс не будет готова принять Украину в свои ряды.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Европейская комиссия работает над планом финансовой помощи Украине до 2027 года на сумму в «десятки» миллиардов евро.

Также стало известно, что Минобороны США и американская компания Global Military Products заключили контракт на закупку и поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Gepard в рамках бюджета на помощь Украине.