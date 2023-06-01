Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Shot сообщил о предмете, «похожем» на самодельную взрывчатку, у московского аэропорта

Shot: похожий на взрывчатку предмет обнаружили недалеко от московского аэропорта Шереметьево

close
100%
Depositphotos

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили рядом с Международным шоссе недалеко от московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным портала, предмет цилиндрической формы с металлическим наконечником длиной около 30 сантиметров. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали мужчину, на дачном участке которого были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

26 мая Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о предотвращении теракта в Геленджике. Был задержан «сторонник украинского неонацизма», планировавший устроить взрыв на территории одного из объектов правоохранительных структур региона. Им оказался местный житель 1981 года рождения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях