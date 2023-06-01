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Белгородские власти отреагировали на данные о прорыве ВСУ под Шебекино

Белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве войск ВСУ в районе Шебекино

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Телеграм-канал «SHOT»

Оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Шебекино. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба.

Отмечается, что обстановка в Шебекинском городском округе остается сложной, слышны звуки боя, продолжаются обстрелы. На месте работают российские войска, но прорыва украинских войск нет.

«Ряд телеграм-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении. Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — пояснили в оперштабе.

Telegram-канал Shot сообщает, что российские пограничники отбивают атаку ВСУ в районе МАПП «Шебекино». По данным Telegram-канала, сейчас украинские войска находятся примерно в 100 м от российской границы, но прорыва ВСУ нет. Предварительно, у них четыре единицы техники.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о непрекращающемся огне по Шебекино.

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Обстрелы Белгородской области
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