Shot сообщил о взрыве беспилотника в Брянской области

Беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в районе поселка Найтоповичи в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что дрон обнаружили в четверг, 1 июня, в 70 километрах от границы с Украиной. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Других подробностей не приводится.

30 мая взрыв беспилотника с боеприпасом произошел в Почепском районе Брянской области.

31 мая РИА Новости сообщило, что около десяти беспилотных летательных аппаратов днем ранее попытались атаковать Климовский район в Брянской области. Представитель экстренных служб отметил, что часть аппаратов упала рядом с селом Куршановичи в Климовском районе, другая часть дронов была сбита, еще одну часть «уложили» РЭБ».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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