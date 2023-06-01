Корабли и подлодки Северного флота примут участие в Главном военно-морском параде

В Главном военно-морском параде примут участие пять кораблей и атомных подводных лодок Северного флота (СФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ России.

По данным источника, на предстоящий 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте Главный военно-морской парад с Северного флота прибудут пять кораблей и атомных подводных лодок. В частности, в параде предполагается участие большого десантного корабля «Иван Грен», большого противолодочного корабля «Североморск», атомоходов «Казань» и «Вепрь».

Собеседник агентства отметил, что участие кораблей в параде зависит от их технического состояния, поэтому список участников может измениться.

Ранее сообщалось, что в 2022 году военно-морские парады, кроме Санкт-Петербурга и Кронштадта, прошли во Владивостоке и Каспийске. Праздник на главной базе Черноморского флота в Севастополе был отменен из-за удара украинского беспилотника по штабу ЧФ. Тем не менее состоялся показ флота в Новороссийске.