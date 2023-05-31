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В Белом доме призвали Пекин открыть военный канал связи

Кирби: США призывают КНР открыть военный канал связи между странами

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Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что военный канал связи между США и КНР остается закрытым по решению Пекина, и Вашингтон призывает изменить это ввиду большого риска просчетов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в текущий момент военный канал связи закрыт для американской стороны.

Он подчеркнул, что Вашингтон использовал свои дипломатические линии, чтобы передать свое беспокойство в связи с тем, что 26 мая китайский истребитель пролетел прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем. Но это, по словам представителя Белого дома, не то же самое, что и контакты напрямую посредством военных ведомств, особенно в ситуации, когда существует напряжение, а риск просчетов велик.

Он подчеркнул, что Вашингтон хотел бы, что бы военный канал с Пекином вновь был открыт.

Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Наньдун заявил, что китайские вооруженные силы предупредили Пентагон о неблагоприятных последствиях для США из-за противозаконного появления американских самолетов в Южно-Китайском море.

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