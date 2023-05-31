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В Минобороны Молдавии прокомментировали возможность армии противостоять России

Минобороны Молдавии: армия страны может противостоять России в Приднестровье

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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Руководитель Министерства обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что вооруженные силы республики обладают достаточными возможностями, чтобы противостоять расквартированной в непризнанном Приднестровье Оперативной группе российских войск (ОГРВ). Об этом сообщает ТАСС.

обладают достаточными возможностями, чтобы противостоять расквартированной в непризнанном Приднестровье Оперативной группе российских войск (ОГРВ). Такую точку зрения изложил в среду молдавский министр обороны Анатолий Носатый.

«Вооруженные силы Молдавии обладают достаточными силами и средствами, чтобы противостоять провокациям, которые могут исходить от российского воинского контингента», — заявил Носатый.

Он подчеркнул, что «вероятность прямой военной агрессии против Молдавии маловероятна», а это дает молдавским военным возможность для «для подготовки войск, укрепления обороноспособности, обеспечения необходимых людских и материально-технических резервов».

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что о перспективах сближения Молдавии с Евразийским экономическим союзом при текущем руководстве республики говорить не приходится. 

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