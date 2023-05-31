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Глава комитета ГД по здоровью покинет должность для участия в СВО

Глава комитета ГД по здоровью Хубезов решил уйти с должности для участия в спецоперации

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по здоровью Дмитрий Хубезов на заседании генсовета партии «Единая Россия» попросил освободить его занимаемой должности, чтобы вернуться в зону спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда я уезжал первый раз, я обещал ребятам (в зоне СВО. — Газета.Ru»), что, когда вам будет трудно, я приеду, несмотря ни на что. Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель «Единой России». — Газета.Ru), я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья», — сказал депутат, порекомендовав на свою должность своего заместителя Бадму Башанкаева.

Ранее штаб «Единой России» в Хакасии сообщил РИА Новости, что депутат Государственной думы Сергей Сокол, который вернулся в Хакасию после службы в зоне проведения спецоперации на Украине, заявил о своем намерении принять участие в выборах главы региона.

7 октября 2022 года депутат Государственной думы от Хакасии Сергей Сокол отправился добровольцем в зону спецоперации.

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