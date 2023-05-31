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Армия Судана приостановила переговоры со спецназом в Джидде

Al Hadath: армия Судана приостанавливает участие в переговорах со спецназом в саудовской Джидде

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Reuters

Армия Судана приостанавливает участие в переговорах со спецназом в саудовской Джидде, сообщает телеканал Al Hadath.

По данным канала, вооруженные силы проинформировали посредников по переговорам США и Саудовскую Аравию о своем решении и призвали оказать давление на спецназ, чтобы тот выполнял условия гуманитарного перемирия.

Ранее стороны вооруженного конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней.

Уточняется, что суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) подписали в саудовском городе Джидда соглашение о гуманитарном перемирии. Оно вступит в силу через 48 часов после подписания.

14 мая Al Arabiya со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций (ООН) сообщал, что число погибших мирных жителей в результате боевых столкновений в Судане возросло до 676, ранения получили свыше 5 575 человек.

Позднее сообщалось, что здание посольства Иордании подверглось нападению в результате столкновений в Хартуме.

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