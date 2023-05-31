Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шойгу наградил участников СВО

Глава Минобороны Шойгу в Москве вручил госнаграды отличившимся участникам спецоперации

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в Москве вручил государственные награды проявившим героизм участникам специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев награжден орденом «Золотой Звезды» за оперативную эвакуацию раненых с передовой и с территорий, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. По данным МО РФ, он спас более 50 военнослужащих.

Удостоенный звезды Героя России капитан Тимур Дудкин в ходе СВО заманил украинские войска в огневой мешок, там они были ликвидированы. В ходе наступления подразделение Дудкина также поразило 15 танков противника, а также четыре бронетранспортера и пять боевых машин пехоты.

Также Шойгу вручил орден Святого Георгия — Георгиевский крест II степени командиру танка младшему сержанту Евгению Рочеву. Его экипаж уничтожил украинских военнослужащих, восемь огневых точек и два кочующих миномета ВСУ.

19 мая Шойгу в зоне спецоперации вручил военнослужащим госнаграды.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях