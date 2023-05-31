Шойгу наградил участников СВО

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в Москве вручил государственные награды проявившим героизм участникам специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев награжден орденом «Золотой Звезды» за оперативную эвакуацию раненых с передовой и с территорий, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. По данным МО РФ, он спас более 50 военнослужащих.

Удостоенный звезды Героя России капитан Тимур Дудкин в ходе СВО заманил украинские войска в огневой мешок, там они были ликвидированы. В ходе наступления подразделение Дудкина также поразило 15 танков противника, а также четыре бронетранспортера и пять боевых машин пехоты.

Также Шойгу вручил орден Святого Георгия — Георгиевский крест II степени командиру танка младшему сержанту Евгению Рочеву. Его экипаж уничтожил украинских военнослужащих, восемь огневых точек и два кочующих миномета ВСУ.

19 мая Шойгу в зоне спецоперации вручил военнослужащим госнаграды.