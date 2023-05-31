МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск трех украинских военачальников. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Разыскиваются заместители главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Иванович Колесник (1966 года рождения) и Александр Дмитриевич Локота (1961), а также заместитель командующего Сухопутными войсками Андрей Николаевич Грищенко (1963).

Отмечается, что Грищенко ранее уже объявлялся в розыск.

30 мая МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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