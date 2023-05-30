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Британская компания откроет на Украине производство оборонной продукции

Зеленский: компания BAE Systems запустит на Украине производство оборонной продукции

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с представителями оборонной компании из Великобритании договорился о запуске производства на украинской территории . Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Встреча с представителями британской оборонной компании BAE Systems... Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а затем — и мощностей по ремонту и производству продукции компании», — сказано в сообщении.

Зеленский добавил, что Украина намерена стать крупным региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции BAE Systems.

Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что концерн Rheinmetall основал совместное предприятие с «Укроборонпромом» для ремонта и производства бронетехники непосредственно на Украине.

10 мая глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что предприятие в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

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