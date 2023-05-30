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Новый батальон НАТО направили в Косово

НАТО направит дополнительный батальон в Косово в поддержку уже расквартированных сил

В командовании союзных объединений сил Североатлантического альянса заявили, что НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово в поддержку расквартированных на месте Сил НАТО для Косово (СДК). Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с недавними беспорядками и ранением 30 бойцов СДК НАТО вынесла распоряжение для развертывания оперативных резервных сил на Западных Балканах», — говорится в заявлении командования.

Также отмечается, что еще один многонациональный батальон получил приказ о повышении готовности, чтобы в случае необходимости усилить действующие подразделения.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не исключает введения мер Европейским союзом Сербии и Косово в случае продолжения конфронтации и препятствования нормализации ситуации.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток направили военных контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Около 17:00 (18:00 мск) начались столкновения между жителями и силовиками.

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