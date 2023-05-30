В МИД России назвали цель атаки украинских беспилотников в Москве

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что утренние атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московском регионе были совершены с целью вызвать панику среди россиян. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Подобные атаки <...> направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей», — указывается в заявлении.

По оценке российского внешнеполитического ведомства, Киев давно призывал нанести по российской столице так называемые «удары возмездия», хоть подобные «методы актов террора» и не несут никакого смысла с военной точки зрения.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.