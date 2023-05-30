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В Косово сообщили об отмене мероприятий в рамках Defender Europe 23

МО Косово: мероприятия в рамках Defender Europe 23 отменяются из-за ситуации в стране

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министерство обороны Косово заявило об отмене запланированных мероприятий в рамках военных учений Defender Europe 2023. Об этом сообщает Albanian Daily.

«Сообщаем вам, что в связи с ситуацией на севере страны мероприятия, запланированные на сегодня в рамках международных учений Defender Europe 23, отменяются», — сказано в сообщении.

21 мая президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи открыла этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в Приштине. Уточнялось, что учениями будет руководить Европейское командование Вооруженных сил США EUCOM.

Ранее Османи выступила с обвинениями в адрес президента Сербии Александра Вучича в организации беспорядков, нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов, происшедших на севере края.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между жителями и силовиками.

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